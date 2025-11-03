Молодий аргентинський вінгер отримав травму паху, терміни відновлення поки невідомі.
Франко Мастантуоно, getty images
03 листопада 2025, 15:23
Вінгер мадридського Реала Франко Мастантуоно вибув на невизначений термін через проблеми зі здоров’ям.
Як повідомляє журналіст The Athletic Маріо Кортегана, 18-річний аргентинець відчуває дискомфорт у ділянці паху та не зможе зіграти у матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який відбудеться 4 листопада.
Мастантуоно отримав ушкодження під час поєдинку Ла Ліги проти Валенсії, який Реал виграв із рахунком 4:0. За інформацією джерела, футболіст догравав зустріч, попри сильний біль.
У клубі наразі не називають орієнтовних строків відновлення гравця.
У поточному сезоні Мастантуоно провів 9 матчів за Реал Мадрид у всіх турнірах і відзначився одним голом.