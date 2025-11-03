Ліга чемпіонів

Молодий аргентинський вінгер отримав травму паху, терміни відновлення поки невідомі.

Вінгер мадридського Реала Франко Мастантуоно вибув на невизначений термін через проблеми зі здоров’ям.

Як повідомляє журналіст The Athletic Маріо Кортегана, 18-річний аргентинець відчуває дискомфорт у ділянці паху та не зможе зіграти у матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який відбудеться 4 листопада.

Мастантуоно отримав ушкодження під час поєдинку Ла Ліги проти Валенсії, який Реал виграв із рахунком 4:0. За інформацією джерела, футболіст догравав зустріч, попри сильний біль.

У клубі наразі не називають орієнтовних строків відновлення гравця.

У поточному сезоні Мастантуоно провів 9 матчів за Реал Мадрид у всіх турнірах і відзначився одним голом.