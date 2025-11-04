Мюнхенський клуб назвав неприйнятними раптові обмеження для своїх фанатів.
Getty Images
04 листопада 2025, 18:55
Баварія виступила з офіційною заявою, в якій повідомила про подання протесту до УЄФА та про намір вжити юридичних заходів у відповідь на несподіваний наказ префектури поліції Парижа напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен.
Конфлікт спалахнув через низку суворих обмежень, введених для німецьких уболівальників в останній момент. Згідно з наказом, усі автобуси з фанатами Баварії повинні зібратися біля платної дороги за межами міста, звідки їх під конвоєм доставлять на Парк де Пренс.
Крім того, всім іншим уболівальникам німецького клубу наказано їхати на стадіон і повертатися з нього виключно громадським транспортом. Найбільше обурення в Баварії викликав той факт, що через ці заходи автобуси з фанатами зможуть залишити Париж і вирушити додому не раніше 5:00 ранку за центральноєвропейським часом, тобто через багато годин після фінального свистка.
Мюнхенський клуб назвав такий короткий термін повідомлення про обмеження неприйнятним, оскільки вся необхідна інформація про поїздку була надана владі заздалегідь. Клуб також наголосив, що рівень ризику з боку їхніх фанатів не змінився з часів останнього візиту до Парижа у 2023 році.
Баварія негайно подала протест на сьогоднішньому засіданні УЄФА та вивчає подальші юридичні кроки. Примітно, що, за заявою німецького клубу, Парі Сен-Жермен підтримує позицію Баварії у цьому питанні.