Ліга чемпіонів

Мюнхенський клуб назвав неприйнятними раптові обмеження для своїх фанатів.

Баварія виступила з офіційною заявою, в якій повідомила про подання протесту до УЄФА та про намір вжити юридичних заходів у відповідь на несподіваний наказ префектури поліції Парижа напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен.

​Конфлікт спалахнув через низку суворих обмежень, введених для німецьких уболівальників в останній момент. Згідно з наказом, усі автобуси з фанатами Баварії повинні зібратися біля платної дороги за межами міста, звідки їх під конвоєм доставлять на Парк де Пренс.

​Крім того, всім іншим уболівальникам німецького клубу наказано їхати на стадіон і повертатися з нього виключно громадським транспортом. Найбільше обурення в Баварії викликав той факт, що через ці заходи автобуси з фанатами зможуть залишити Париж і вирушити додому не раніше 5:00 ранку за центральноєвропейським часом, тобто через багато годин після фінального свистка.

​Мюнхенський клуб назвав такий короткий термін повідомлення про обмеження неприйнятним, оскільки вся необхідна інформація про поїздку була надана владі заздалегідь. Клуб також наголосив, що рівень ризику з боку їхніх фанатів не змінився з часів останнього візиту до Парижа у 2023 році. ​

Баварія негайно подала протест на сьогоднішньому засіданні УЄФА та вивчає подальші юридичні кроки. Примітно, що, за заявою німецького клубу, Парі Сен-Жермен підтримує позицію Баварії у цьому питанні.