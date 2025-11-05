Ліга чемпіонів

Наставник Тоттенгема прокоментував розгромну перемогу над Копенгагеном та відповів на критику Джеймі Каррагера.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк залишився дуже задоволений реакцією своєї команди, яка здобула переконливу перемогу над Копенгагеном (4:0) у Лізі чемпіонів після невдалої гри проти Челсі. ​

Наставник шпор відзначив важливість менталітету відновлення та повний контроль над грою.

"Я думаю, що ми контролювали гру від першої хвилини до кінця... Ми здобули дуже хорошу перемогу в Лізі чемпіонів. Це ніколи не буває легко", – заявив Франк.

​Коли тренера запитали про коментарі експерта Джеймі Каррагера, який у ефірі Monday Night Football звинуватив Тоттенхем у браку сміливості та впевненості в матчі з Челсі, Франк відповів стримано:

"Я не бачив його коментарів. Експерти є експертами. Їм потрібно щось сказати про ігри. Я сам іноді був експертом. Скажімо так, я знаю, що легше бути таким, ніж просто стояти там. Я бачив сьогодні хорошу гру, якою я задоволений. Я дуже задоволений реакцією гравців сьогодні" — зазначив Томас.

​Тренер також дав оцінку окремим гравцям, відзначивши їхній прогрес. Про Хаві Сімонса, який був помітно розчарований заміною, Франк сказав: ​

"Я вважаю, що це був крок вперед сьогодні. Я дуже радий за нього. Це була хороша результативна передача... він знайшов хороші кишені, хороші простори. Звичайно, я розумію його розчарування... але на цьому етапі за рахунку 2:0 ми просто не ризикуємо і ставимо більш захисного гравця".

Позитивну динаміку демонструє і Бреннан Джонсон.

"Я думаю, що він вийшов у стартовому складі вже тричі з останніх чотирьох матчів, і це точно кроки у правильному напрямку. Він у хорошому становищі", – зазначив тренер. ​

Щодо Рендала Коло Муані, Франк вважає, що він також рухається вперед:

"Я думаю, що він просто робить кроки у правильному напрямку та стає дедалі більш здоровим... ви можете бачити, що проти нього дуже важко грати".

​Незважаючи на розгромний рахунок, Томас Франк високо оцінив Копенгаген та їхнього тренера Якоба Неструпа.

" Я точно не очікував, що ми виграємо 4:0. Я бачу добре навчену, структуровану команду, яку нелегко зламати.", – сказав Франк, додавши слова підтримки на адресу Неструпа:

"Джейкоб — хороший тренер і знає гру... він достатньо спокійний, щоб продовжувати працювати" — підсумував Франк.