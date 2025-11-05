Головний тренер Тоттенгема Томас Франк залишився дуже задоволений реакцією своєї команди, яка здобула переконливу перемогу над Копенгагеном (4:0) у Лізі чемпіонів після невдалої гри проти Челсі. ​

Наставник шпор відзначив важливість менталітету відновлення та повний контроль над грою.

"Я думаю, що ми контролювали гру від першої хвилини до кінця... Ми здобули дуже хорошу перемогу в Лізі чемпіонів. Це ніколи не буває легко", – заявив Франк.

​Коли тренера запитали про коментарі експерта Джеймі Каррагера, який у ефірі Monday Night Football звинуватив Тоттенхем у браку сміливості та впевненості в матчі з Челсі, Франк відповів стримано:

"Я не бачив його коментарів. Експерти є експертами. Їм потрібно щось сказати про ігри. Я сам іноді був експертом. Скажімо так, я знаю, що легше бути таким, ніж просто стояти там. Я бачив сьогодні хорошу гру, якою я задоволений. Я дуже задоволений реакцією гравців сьогодні" — зазначив Томас.

​Тренер також дав оцінку окремим гравцям, відзначивши їхній прогрес. Про Хаві Сімонса, який був помітно розчарований заміною, Франк сказав: ​

"Я вважаю, що це був крок вперед сьогодні. Я дуже радий за нього. Це була хороша результативна передача... він знайшов хороші кишені, хороші простори. Звичайно, я розумію його розчарування... але на цьому етапі за рахунку 2:0 ми просто не ризикуємо і ставимо більш захисного гравця".

Позитивну динаміку демонструє і Бреннан Джонсон.

"Я думаю, що він вийшов у стартовому складі вже тричі з останніх чотирьох матчів, і це точно кроки у правильному напрямку. Він у хорошому становищі", – зазначив тренер. ​

Щодо Рендала Коло Муані, Франк вважає, що він також рухається вперед:

"Я думаю, що він просто робить кроки у правильному напрямку та стає дедалі більш здоровим... ви можете бачити, що проти нього дуже важко грати".

​Незважаючи на розгромний рахунок, Томас Франк високо оцінив Копенгаген та їхнього тренера Якоба Неструпа.

" Я точно не очікував, що ми виграємо 4:0. Я бачу добре навчену, структуровану команду, яку нелегко зламати.", – сказав Франк, додавши слова підтримки на адресу Неструпа:

"Джейкоб — хороший тренер і знає гру... він достатньо спокійний, щоб продовжувати працювати" — підсумував Франк.