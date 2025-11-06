УЄФА опублікував склад символічної команди за підсумками поточного тижня змагань у Лізі чемпіонів.

Воротар: Мануель Нойєр (Баварія).

Захисники: Деррік Люккассен (Пафос), Робін Кох (Айнтрахт Франкфурт), Карлос Аугусто (Інтер).

Півзахисники: Карлос Форбс (Брюгге), Ібраїм Маза (Баєр), Алексіс Макаллістер (Ліверпуль), Давіде Дзаппакоста (Аталанта), Філ Фоден (Манчестер Сіті).

Нападники: Віктор Осімген (Галатасарай), Мікель Меріно (Арсенал).

Нагадаємо, Філа Фодена визнано найкращим гравцем четвертого ігрового дня Ліги чемпіонів.