До символічної збірної увійшли гравці з одинадцяти різних клубів, які найбільше вплинули на результати останнього туру.
Осімген, getty images
06 листопада 2025, 19:34
УЄФА опублікував склад символічної команди за підсумками поточного тижня змагань у Лізі чемпіонів.
Воротар: Мануель Нойєр (Баварія).
Захисники: Деррік Люккассен (Пафос), Робін Кох (Айнтрахт Франкфурт), Карлос Аугусто (Інтер).
Півзахисники: Карлос Форбс (Брюгге), Ібраїм Маза (Баєр), Алексіс Макаллістер (Ліверпуль), Давіде Дзаппакоста (Аталанта), Філ Фоден (Манчестер Сіті).
Нападники: Віктор Осімген (Галатасарай), Мікель Меріно (Арсенал).
Нагадаємо, Філа Фодена визнано найкращим гравцем четвертого ігрового дня Ліги чемпіонів.