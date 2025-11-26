Ліга чемпіонів

Наставник "неаполітанців" поділився своїми думками після гри з Карабахом.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Карабаху (2:0).

"Це був особливий вечір для Неаполя, для Наполі, для всіх "неаполітанців". Марадона уособлює собою щось таке, що важко пояснити, не перебуваючи тут, тому ми хотіли вшанувати цей день. На стадіоні панувала позитивна енергія, ми її давали і її ж отримували. Ми добре зіграли проти Аталанти та Карабаху. У Лізі чемпіонів легких матчів не буває.

Наполі не помер — справа не в тому, щоб вижити. Справа в тому, щоб працювати і завжди віддавати на поле все, що маємо. Ми можемо вигравати матчі чи ні, але хлопці знають, що кожного разу вони мають віддавати усі сили.

Ми знаходимося в дуже складній ситуації із травмами. На лаві запасних було сім гравців: двоє воротарів та двоє молодих гравців. Це важкий час, і він триває з початку сезону. Якщо у вас не так багато гравців, з яких можна вибирати, вам слід шукати інші рішення, також усвідомлюючи ризики багаторазового використання одних і тих же гравців та підвищення ймовірності нових травм.

Я відчував хорошу енергетику в команді, навіть у перерві я був упевнений, що ми досягнемо гарного результату. Енергія дуже важлива, і мені потрібно бути першим, хто накопичить багато енергії та зможе передати її команді. У Болоньї я взяв на себе відповідальність, сказавши, що можливо передаю не ту енергію, яку хотів би. Енергія – це основа, нам потрібен правильний рівень, щоб допомагати один одному, щоб ми могли разом страждати заради спільної мети.

Іноді люди судять про команди за результатами, але я кажу, що в такій складній кампанії, коли ми постійно боремося, це дуже важко. Є багато ситуацій, які я можу контролювати, але травми не одна з них. Вчора через шторм у нас було лише 15 хвилин на тренування, і за ці 15 хвилин Гутьєррес отримав пошкодження.

Люди дивляться на результати і кажуть: "Ага, Наполі в кризі", але не на обставини, пов'язані з ними. Коли ми опиняємося в складній ситуації, я відчуваю, що рівень відповідальності на кожного зростає в геометричній прогресії, оскільки гравці усвідомлюють, наскільки все складно і в якій небезпеці ми знаходимося", — наводить слова Конте Sky Sport Italia.

