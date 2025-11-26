Ліга чемпіонів

Головний тренер мадридського Атлетіко, поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Аргентинський фахівець, який свого часу виступав за Інтер як гравець, відповів на запитання щодо свого можливого майбутнього в Мілані.

"Це не залежить від мене, але у своїй тренерській кар'єрі я уявляю собі час на лаві запасних Інтера", — заявив Сімеоне, хоча й підкреслив, що наразі повністю задоволений своєю поточною роботою:

"Я щасливий там, де я є, я сповнений енергії та ентузіазму".

Особливу увагу Сімеоне приділив оцінці суперника:

Це команда, яка грає дуже добре, команда з індивідуальністю та дуже чіткою схемою атаки. У них неймовірний склад. Проти Мілана вони домінували протягом усього матчу... Вони могли перемогти. У Лізі чемпіонів цифри говорять самі за себе" — наголосив тренер.

Також наставник мадридців підкреслив важливість матчу.

"Усі матчі важливі, незалежно від суперника. Ми рухаємося вгору. Нам потрібно покращити свої результати в кількох сферах, про що ми знаємо та над чим працюємо" — сказав Дієго.

Наостанок тренер закликав уболівальників підтримати команду в надважливому матчі.

"Нам, як завжди, потрібні наші вболівальники. Вони є ключем до нашого успіху вдома. Вони знають, що є головною силою" — підкреслив Сімеоне.