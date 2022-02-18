Двумя другими кандидатами являются Уго Ветлесен и Йоэль Андерссон.
Аркадиуш Милик, Getty Images
18 февраля 2022, 09:24
УЕФА на своем официальном сайте объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций по итогам первых матчей 1/16 финала турнира.
В список претендентов вошли четверо футболистов:
- нападающий Марселя Аркадиуш Милик, оформивший дубль в матче против Карабаха (3:1);
- форвард Лестера Патсон Дака, забивший гол в ворота Раннерс (4:1);
- полузащитник Буде-Глимт Хуго Ветлесен, забивший гол и отдавший ассист в поединке против Селтика (3:1);
- защитник Мидтьюлланда Юэль Андерссон, который забил мяч в ворота ПАОКа (1:0).
Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте УЕФА.