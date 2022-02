УЕФА на своем официальном сайте объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций по итогам первых матчей 1/16 финала турнира.

В список претендентов вошли четверо футболистов:

- нападающий Марселя Аркадиуш Милик, оформивший дубль в матче против Карабаха (3:1);

- форвард Лестера Патсон Дака, забивший гол в ворота Раннерс (4:1);

- полузащитник Буде-Глимт Хуго Ветлесен, забивший гол и отдавший ассист в поединке против Селтика (3:1);

- защитник Мидтьюлланда Юэль Андерссон, который забил мяч в ворота ПАОКа (1:0).

