Боснієць обійшов у голосуванні гравців Лудогорця, Легії та Фіорентини.
Звонімір Кожуль (зліва), Getty Images
22 вересня 2023, 20:27
Центральний півзахисник боснійського Зріньскі Звонімір Кожуль став гравцем тижня у Лізі конференцій, передає офіційний сайт УЄФА.
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У матчі проти нідерландського АЗ боснієць двічі відзначився та віддав одну гольову передачу. Завдяки його результативним діям Зріньскі вдалося відігратися з рахунку 0:3 і перемогти.
У голосуванні Кожуль обійшов півзахисника Лудогорця Піотровскі, півзахисника Легії Мучі та захисника Фіорентини Раньєрі.