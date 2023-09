Центральний півзахисник боснійського Зріньскі Звонімір Кожуль став гравцем тижня у Лізі конференцій, передає офіційний сайт УЄФА.

Зріньскі — АЗ 4:3 Відео голів та огляд матчу 21.09.2023

У матчі проти нідерландського АЗ боснієць двічі відзначився та віддав одну гольову передачу. Завдяки його результативним діям Зріньскі вдалося відігратися з рахунку 0:3 і перемогти.

He started the comeback and he finished the comeback 🔥



Zvonimir Kožulj is the #UECL Player of the Week 🥇#UECLPOTW || #Laufenn pic.twitter.com/WDmREFiwsJ