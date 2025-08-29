Ліга конференцій

Головний тренер донеччан підсумував перемогу над Серветтом (2:1), розповів про проблеми з травмами, нові підписання та амбіції команди в єврокубках.

Після перемоги Шахтаря над Серветтом (2:1) у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА головний тренер Арда Туран поділився враженнями від гри, оцінив виступ команди та розповів про подальші плани.

"Ми добре розпочали гру, володіли м’ячем, але мали певні проблеми зі швидкістю руху м’яча, організацією та позиціонуванням. Серветт дуже добре оборонявся, а ще йшов сильний дощ. У другому таймі ми пропустили гол, але змогли зберегти спокій та відігратися.

Команді Серветт та їхньому тренеру бажаю успіхів у майбутньому, адже це команда, яку ми дуже поважаємо разом із їхнім наставником. І за рівнем сьогоднішню гру також можна було б назвати кваліфікацією Ліги чемпіонів".

Тренер також пояснив свої тактичні рішення:

"Нашим планом було берегти Кауана Еліаса на залишок матчу, а також використати сильні сторони Педріньйо, коли він вийде на поле. Радіємо, що змогли реалізувати це. Ми пройшли в основний етап, і це була наша ціль – залишатися у єврокубках. Вважаю, ми здобули право тепер і на помилки".

Про травми та насичений календар

"Я ще не говорив із лікарем, але ми провели дві гри по 120 хвилин і близько дев’яти поєдинків у серпні. Ми пройшли через складний період. Намагаємося звести кількість травм до мінімуму, але наразі, вважаю, запобігти їм здається неможливим".

Про трансфери та розвиток команди

"Зараз визначимо, чи будуть нові підписання. Ми продовжуємо інвестувати в молодих гравців і намагаємось будувати команду майбутнього. Хочу подякувати пану Сергію Палкіну, Дарійо та Саші за їхню роботу".

Про арбітрів

"Я вважаю, що судді провели дуже хороший матч. У житті я здебільшого агресивна людина, але сьогодні особливо не заперечував. Щодо нашого менеджера Віталія, який отримав червону картку, я не вважаю, що він на неї заслуговував. Це було надто суворе рішення".

Амбіції у Лізі конференцій

"Звісно, у нас є плани на цей турнір. Я не знаю, як далеко ми зможемо дійти, але маємо великі мрії. Хочу, щоб мої гравці брали участь у поєдинках із назвами чвертьфінал, півфінал, фінал – вони це заслужили своєю якістю і талантом", — сказав турецький наставник.

