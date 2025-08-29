Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Своє завдання на завершальний етап єврокубкової кваліфікації донецький Шахтар таки виконав — "гірники" матимуть єврокубкову осінь, нехай і в дебютному для себе розіграші Ліги конференцій. Шлях до цього турніру пролягав крізь женевську зливу, яка знову супроводжувалась шаленою кількістю ударів по воротам суперників від команди Арди Турана, але в підсумку ми все одно були змушені говорити про овертайми й необхідність дотискати суперників. На щастя, цього разу Шахтар із цим упорався.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Стад-де-Женев (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 7,0. Два порятунки власних воріт у виконанні голкіпера Шахтаря цього вечора, і ще одного разу йому на допомогу прийшла стійка. Назвати при цьому матч для Різника спокійним теж не вийде — перша гра в цьому плані була куди більш спокійною. Цього ж разу довелось і на виходах пограти, і, як і зазвичай, ногами.

Вінісіус Тобіас — 6,0. Не надто вдалим вийшов матч, а точніше — трохи більше години ігрового часу, для правого захисника донеччан. Фірмові подачі у Вінісіуса так і не пішли, і зрештою він давав помітно менше інтенсивності в атаці, аніж партнер на протилежному боці поля. Туран не залишив цей момент поза увагою, тож коли ситуація почала розжарюватись, заміна бразильця не стала несподіваною.

Валерій Бондар (8,0) — Микола Матвієнко (7,5) — 7,5. У цьому матчі насправді був відтинок ігрового часу тривалістю в 10-15 хвилин, коли центр оборони Шахтаря почав і дуелі програвати, і позиційних помилок припускатись. Чого не скажеш про решту епізодів. Матвієнко в овертаймах узагалі почав грати ледь не розігруючого опорника перед чужими воротами, тоді як на рахунку Бондаря вирішальне перехоплення, яке призвело к другому голу.

Педріньйо Азеведо — 7,5. Один із найбільш помітних футболістів на полі взагалі на обидві команди. Фланг Маньїна – Стевановича під тиском лівого крила атаки Шахтаря просто вибув із гри в матчі-відповіді, і лівий захисник "гірників" одного разу навіть зазіхнув на гол-шедевр, але трохи не вистачило. Боротьбу в межах досяжного Азеведо залишав майже повністю за собою, і якщо б додати трохи влучності подачам, то й результативна дія десь знайшлася б.

Артем Бондаренко — 6,0. Черговий шанс від Турана, яким центральний півзахисник Шахтаря скористатись не зумів. Мало було Бондаренка на полі в ті 55 хвилин, які він на ньому перебував, і лише потенційний момент із майже успішним дриблінгом на доторку перед чужим штрафним мав шанси покращити загалом помірне враження від гри українця.

Марлон Гомес — 7,5. Звичним чином на опорнику Шахтаря будувалась більша частина гри команди в центрі поля, і зрештою Марлон ще й у боротьбі суперникам шансів не залишав. Але знову не вистачило бразильця на повний матч у високому темпі. Напевно, єдине, що йому наразі заважає стати абсолютним лідером у центрі поля.

Олег Очеретько — 6,5. Центральний півзахисник "гірників" повернувся після дискваліфікації в контексті дебютного виклику до національної збірної, а тепер після насиченої гри ризикує вибути з обойми через очевидне м’язове пошкодження, через яке його замінили на початку додаткового часу. Вочевидь, не минув без наслідків звично високий обсяг роботи від Очеретька.

Кевін — 8,0. Настав час поговорити з певними нотками суму, оскільки йтиметься про гравців, які найближчим часом, дуже вірогідно, залишать розташування Шахтаря. Відповідно й завдання в них було особливе на цю гру — створити собі афішу. І хто-хто, а Кевін це робити точно вміє. Тут і не скажеш одразу, що було більш важливим: випалений фланг у атаці, той рятівний підкат наприкінці основного часу, чи все ж таки гол із пенальті, який власне й перевів дуель у екстратайм. Кевін був усюди.

Георгій Судаков — 7,0. Центральний півзахисник Шахтаря теж мав би себе продавати, бо його трансфер до Бенфіки так само справляє враження лише справи часу. Але знову Судаков стає заручником відсутності результативних дій на власному рахунку, нехай і його дальні удари знову були надзвичайно небезпечними. Решта — той самий футбол Турана, де роль Георгія більше полягає не участі у фінальній третині, а підготовці атаки.

Аліссон — 6,0. На диво невиразна гра правого вінгера Шахтаря, якого, як почало здаватись, прочитали суперники практично повністю. Туран це також відзначив для себе, а отже за першої ж нагоди Аліссон пішов відпочивати. Можливо, це такий ефект дає його м’язова проблема через сукупне навантаження.

Педріньйо да Сілва — 7,5. Бразильця можна було очікувати й на позиції "хибної дев’ятки", де намагався грати Судаков із перших хвилин, але тренерський штаб вирішив інакше. Воно й на краще — Педріньйо да Сілва вийшов завершувати основний час та проводити овертайми, і зрештою саме його результативна передача на Еліаса виявилась участю в переможному м’ячі команди.

Кауан Еліас — 8,0. Форвард Шахтаря з м’язовим пошкодженням завершував першу частину протистояння, тож його участь у грі в Женеві залишалась під питанням аж до 65 хвилини, коли вже почало припікати так, що треба було рятуватись. І Еліас свою справу зробив дуже майстерно й убивчо для суперників. Якісно підставився під пенальті, а потім майстерно розібрався на мікродриблінзі у епізоді з другим голом "гірників".

Юхим Конопля — 6,0. Правого захисник Туран випускав із чітким завданням покращити якість передач до штрафного, чого не зумів дати Вінісіус за 52 хвилин до цього. Конопля спробував виконати це завдання, але вийшло в підсумку не надто якісно. Бачили від українця й більш якісні появи на заміну.

Лукас Феррейра — 6,5. Новачка на правому фланзі атаки поступово продовжують підводити до основної групи футболістів, і наразі Лукас виглядає не надто гармонійно серед інших партнерів, проте працьовитість цього хлопця точно не має поступатись Аліссону. Можна навіть сказати, що цього вечора свого конкурента на позиції Феррейра таки обійшов за кількістю небезпеки для чужих воріт.

Марлон Сантос — 7,0. Бразильський центральний захисник останнім долучився до команди в цьому міжнародному циклі, тож його поява в овертаймі була дуже ризикованою. Але в підсумку все минулось навіть дуже непогано — Марлон додав команді досвіду у вирішальний момент, і просто був там, де вимагала ситуація. Більшого тоді й не вимагалось.

Іраклі Азарові — 6,5. Азеведо відправився відпочивати з м’язовою травмою в овертаймі, а отже це сигнал для грузинського захисника Шахтаря про те, що й незабаром у чемпіонаті він може розраховувати на своє місце на полі. Азарові мав шанс активно ввійти до атакувальної фази команди, проте брак ігрової практики давав про себе знати в поодиноких епізодах загострення від нього в чужому штрафному.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.