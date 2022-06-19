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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 червня.

Завершилася 115 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

особового складу – 87

танків – 1

мінометів – 5

АТТ – 52

спеціальна техніка – 1

БПЛА – 1

склад з б/п – 2.



Серед новин:

Висновок Єврокомісії щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата пропонує дозволити ЄС скасувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

Російські окупанти запустили кілька ракет по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждало кілька осіб.

Окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині.

18 червня відбувся ще один обмін полоненими: п’ятеро цивільних українців повернулись додому, четверо з них були захоплені російськими військовими в Київській області.

За даними української розвідки, на кораблях Чорноморського флоту РФ готові до запуску 20 крилатих ракет типу "Калібр".

В адміністрації Джо Байдена ще до повномасштабного вторгнення росії в лютому обговорювали можливість того, що війна в Україні переросте у затяжний конфлікт.

Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої також як Стамбульська конвенція.

Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною столиці в пам'ять про Романа Ратушного, який за життя боровся з забудовою цієї території.

Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав українцям, що ленд-ліз наразі ще не працює, стартує, можливо, у липні-вересні.

Давид Арахамія розповів, що Україна може відновити перемовини з окупантами із посиленої позиції у кінці серпня після низки контратак.

6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та 2 ракети – по ТЕЦ, постраждалих немає.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог продовжує демонстрацію присутності своїх військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм.

На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.

На Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав. В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.

В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту.

Президент Володимир Зеленський:

Президент України провів нараду щодо поточної ситуації в Одеській області. На зустрічі учасники обговорили питання збору врожаю у регіоні та заходи щодо забезпечення сільськогосподарської техніки. Йшлося також про соціальне забезпечення переселенців, які проживають на Одещині. Крім того, на нараді заслухали інформацію про наслідки ракетних ударів російських окупантів на Одещині.

Володимир Зеленський також відвідав Миколаївську область, де зустрівся із представниками місцевої влади. У ході поїздки він взяв участь у розгляді важливих для регіону питань, обговорив стан економіки, відновлення водопостачання та ситуацію у сільському господарстві. Окрему увагу президент України приділив питанню загроз від російських окупантів із боку суші та моря.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!