Завершилася 1039 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Керівників Київської ОВА та Полтавської ОВА звільнять. Відповідне рішення Зеленського підтримав уряд.

🔸 Позаштатна ситуація на борту літака «Азербайджанських авіаліній» виникла ще до моменту аварійної посадки, а «дивний звук» долинув, коли літак пролітав над Грозним — розповів бортпровідник літака «Азербайджанських авіаліній», який вижив після авіатрощі у Казахстані.

🔸 москва могла доручити Роберту Фіцо погрожувати зривом постачання електроенергії Україні — так Зеленський відреагував на погрози Словаччини про можливе припинення постачання електроенергії в Україну.

🔸 Від початку 2024 року загальні втрати окупантів уже перевищили 421 тисячу вбитими й пораненими — заявив Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи війська за 2024 рік.

🔸 Військові ССО опублікували продовження записок північнокорейського солдата, якого знищили на Курщині. У них він розкриває, чому потрапив на війну проти України.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники залучили для ураження 765 дронів-камікадзе та здійснили майже 3,8 тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник три рази без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Глушківки та Лозової. Українські захисники зупинили три ворожі атаки. Ще одне боєзіткнення продовжується.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. Чотири боєзіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку ворог 14 разів штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Часового Яру. Два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку наші воїни відбили три атаки противника в районі Торецька та Щербинівки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 48 разів атакував у районах Зелене Поле, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко. Наші захисники відбили 30 штурмів. 18 атак триває.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 425 окупантів, з них 201 — безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено одну бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 17 спроб прорвати нашу оборону поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Одинадцять боєзіткнень завершено, ще шість – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник 11 разів атакував наші підрозділи біля Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка. Один бій точиться досі.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку, противник успіху не мав.

В Курській області українські захисники сьогодні відбивали дев’ять атак противника, на даний час триває один бій.

На решті напрямків – без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Денисом Шмигалем і міністром енергетики Германом Галущенком. Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину – близько 19 % в загальному обсязі. Працюємо з іншими сусідами в ЄС. 

І я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильнішими, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!