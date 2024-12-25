Завершилася 1035 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Журналісти опублікували розслідування про Олександра Якущенка, якого вивезли до росії з дитбудинку на Херсонщині. У січні 2024-го, коли йому було 18 років, він наклав на себе руки. Українські правоохоронці розслідуватимуть справу як воєнний злочин.

🔸 окупанти вдарили балістичною ракетою по багатоповерхівці в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу загинув один чоловік, ще 15 людей постраждали, серед них — дитина.

🔸 Україна отримала від США $1 мільярд від заморожених російських активів. Це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів.

🔸 Якщо Україна не отримає членства в НАТО, то через декілька років може напасти на росію — вважає ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він стверджує, що «потенційну українську реваншистську політику щодо росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати», додаючи, що протягом 10 років в Україні можуть з'явитися «мотивовані реваншем політики та політичні сили».

🔸 Кабмін продовжив дію бронювань, оскільки відновлення державних реєстрів після хакерської атаки ще триває. Йдеться про продовження тих бронювань, які надали через Мінекономіки чи «Дію».

🔸 Кількість людей, які захочуть вступити до Українського легіону в Польщі, буде значно більшою під час другого набору — вважає посол України в Польщі Василь Боднар. 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 248 бойових зіткнень

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.  

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, 12 авіаударів, скинувши 29 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 640 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.  

На Харківському напрямку противник п’ять разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Високої Яруги. За сьогоднішній день українські підрозділи знищили на даному напрямку 45 окупантів та ще 46 поранили, також знешкодили 11 БпЛА, три автомобілі та три одиниці спеціальних засобів окупанта.  

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 15 ворожих атак, ще вісім тривають дотепер.  

На Лиманському напрямку російські загарбники 25 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та в напрямку Григорівки. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм  окупаційних військ поблизу Білогорівки.  

На Краматорському напрямку ворог атакував наші позиції біля Часового Яру та в напрямку Ступочок. Сили оборони зупинили сім атак загарбників, два боєзіткнення тривають. 

На Торецькому напрямку агресор здійснив 15 спроб просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного, на даний час точиться бій.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 54 рази атакував у районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки. Наші захисники відбили 47 штурмових дій ворога, ще точаться сім боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 261 окупанта, з них 133 — безповоротно. Також знищено автомобіль та антену зв’язку.  

На Курахівському напрямку ворог здійснив 34 спроби прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Петропавлівка, Шевченко та в районі Курахового. Двадцять чотири боєзіткнення завершено, ще десять – досі продовжуються.  

На Времівському напрямку противник 33 рази атакував наші підрозділи біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого. Українські воїни відбили 22 штурмові дії ворога, бої тривають.  

На Придніпровському напрямку війська загарбників двічі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.  

Триває операція в Курській області. На даний час Сили оборони відбили 28 атакувальних дій загарбників, бої продовжуються.  

На решті напрямків – без особливих змін.  

Сьогодні варто відзначити воїнів 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана та 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна. Вдруге у новій історії Різдво об’єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. Ми не загубимося. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх. Наживо, на відстані чи в душі – українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів.

І ця наша єдність і тепло одне до одного і є справжнім духом Різдва. Його унікальною атмосферою, яку ми попри все збережемо всередині себе. І поділимося з тими, хто поруч. З усіма, кого любимо. З усіма, хто для нас рідний.

А це сьогодні кожен українець і кожна українка.

Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим!

Христос народився!
Славімо його!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!