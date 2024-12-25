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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 грудня 2024 року.

Завершилася 1035 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Журналісти опублікували розслідування про Олександра Якущенка, якого вивезли до росії з дитбудинку на Херсонщині. У січні 2024-го, коли йому було 18 років, він наклав на себе руки. Українські правоохоронці розслідуватимуть справу як воєнний злочин.

🔸 окупанти вдарили балістичною ракетою по багатоповерхівці в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу загинув один чоловік, ще 15 людей постраждали, серед них — дитина.

🔸 Україна отримала від США $1 мільярд від заморожених російських активів. Це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів.

🔸 Якщо Україна не отримає членства в НАТО, то через декілька років може напасти на росію — вважає ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він стверджує, що «потенційну українську реваншистську політику щодо росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати», додаючи, що протягом 10 років в Україні можуть з'явитися «мотивовані реваншем політики та політичні сили».

🔸 Кабмін продовжив дію бронювань, оскільки відновлення державних реєстрів після хакерської атаки ще триває. Йдеться про продовження тих бронювань, які надали через Мінекономіки чи «Дію».

🔸 Кількість людей, які захочуть вступити до Українського легіону в Польщі, буде значно більшою під час другого набору — вважає посол України в Польщі Василь Боднар.