Завершилася 1038 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Розвідка Південної Кореї заявила, що українські військові ССО ЗСУ вперше захопили в полон солдата з Північної Кореї. Однак згодом зʼявилася інформація, що полонений помер від поранень

🔸Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент. Дострокові вибори погодили провести 23 лютого

🔸Роберт Фіцо припустив, що Словаччина може припинити постачання електроенергії у відповідь на відмову продовжувати транзит російського газу українською територією

🔸 "Азербайджанські авіалінії" оголосили, що з 28 грудня призупиняє рейси із Баку до низки російських міст. Раніше ЗМІ писали, що азербайджанські пілоти відмовляються летіти до рф після загибелі колег у Казахстані