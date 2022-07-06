Серед новин

📰 ​Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку

📰 ​Велика Британія передасть Україні ще 10 артилерійських установок.

📰 Володимир ​Зеленський доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти всі деталі під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Я обіцяю народу із цим розібратися.

📰 ​За два місяці роботи ініціатива UNITED24 зібрала 76,8 млн доларів.

📰 ​В Україні вдосконалять механізм усиновлення дітей під час воєнного стану.

📰 ​В Україні зніматимуть документальний фільм про перший місяць війни у 2022 році.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

🔻 На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, в той же час продовжує зберігатися загроза ракетно-авіаційних ударів з території республіки білорусь. За наявною інформацією, в збройних силах цієї країни проводиться перевірка системи управління та оповіщення.

🔻 На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Мхи та завдав авіаудару поблизу Есмані.

🔻 На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Застосовував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базалівка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка. Вів штурмові дії поблизу Соснівки, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційного удару в районі Харкова.

🔻 На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли із артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівка. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили.

🔻 На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.

🔻 На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки і Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки.

🔻 На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка.

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають.

🔻 На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки.

🔻 На Південнобузькому напрямку противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Потьомкіне, Іванівка, Березнегувате, Партизанське, Червона Долина, Киселівка та Мирне. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противнику все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат внаслідок ведення війни на території України.

Найголовніше зі звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського

"Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.

Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення.

Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень.".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛