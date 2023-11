У товариській грі проти збірної Австрії вийшов найстарший (за середнім віком) стартовий склад збірної Німеччини за понад 23 роки, повідомляє OptaFranz.

Середній вік сьогоднішньої стартової 11-ки німців складає 29 років і 287 днів. Наймолодшим на полі є Кай Гаверц (24 роки, 5 місяців і 10 днів), а найстаршим - Матс Гуммельс (34 роки, 11 місяців і 5 днів).

Here's the team that will start in Austria 🇦🇹#DFBTeam #AUTGER

📸 DFB pic.twitter.com/ou7LvJtdMr