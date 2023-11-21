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Головний тренер німців довірив місця в основі досвідченим виконавцям.

У товариській грі проти збірної Австрії вийшов найстарший (за середнім віком) стартовий склад збірної Німеччини за понад 23 роки, повідомляє OptaFranz.

Середній вік сьогоднішньої стартової 11-ки німців складає 29 років і 287 днів. Наймолодшим на полі є Кай Гаверц (24 роки, 5 місяців і 10 днів), а найстаршим - Матс Гуммельс (34 роки, 11 місяців і 5 днів).

У 2000 році на матч Євро-2000 проти Румунії вийшов склад, середній вік якого становив 30 років і 86 днів.

Нагадаємо, Юліан Нагельсманн є другим наймолодшим головним тренер збірної Німеччини в її історії.