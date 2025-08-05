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Колишній гравець мадридського Реала й Мілана поповнив склад афінського АЕКа.

Центральний нападник Лука Йович підписав контракт з АЕКом, передає офіційний сайт клубу з Афін.

За даними порталу transfermarkt, договір про співпрацю з 27-річним сербом розраховано до кінця червня 2027-го. Свій колишній клуб, а саме Мілан, гравець залишив на правах вільного агента наприкінці червня 2025 року. За АЕК Афіни він виступатиме у футболці з 9-м номером.

"Россонері" Йович представляв із вересня 2023-го. Тоді Фіорентина отримала за нього 500 тисяч євро. На рахунку Луки 13 голів і два асисти в 47-ми матчах (всі турніри) міланського гранда, з яким він виграв Суперкубок Італії-2025.

На клубному рівні серб також виступав за Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Бенфіку, Аполлон Лімасол і рідну для нього Црвену Звезду. У 45-ти поєдинках за збірну Сербії гравець відзначився 11-ма результативними ударами й трьома гольовими передачами.