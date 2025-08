Центральний нападник Лука Йович підписав контракт з АЕКом, передає офіційний сайт клубу з Афін.

За даними порталу transfermarkt, договір про співпрацю з 27-річним сербом розраховано до кінця червня 2027-го. Свій колишній клуб, а саме Мілан, гравець залишив на правах вільного агента наприкінці червня 2025 року. За АЕК Афіни він виступатиме у футболці з 9-м номером.

Luka Jović, our new No.9. Ready for action. 💛#aekfc #summertransfers #Jović pic.twitter.com/tYuwREYrvi