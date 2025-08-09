Інше

Після вдалого сезону у Франції японський футболіст повертається до бельгійського клубу.

Після відходу Бонсу Баа та прагнення підсилити свій лівий фланг, Генк знову запросив до команди знайоме ім’я – Дзюня Іто. Незважаючи на інтерес з інших країн, японський вінгер свідомо вибрав повернутися до клубу, де він здобув чималий досвід і визнання.

Іто провів останній сезон у французькому Реймсі, де забив 13 голів і віддав 18 результативних передач. Незважаючи на виліт клубу з Ліги 1, вінгер продемонстрував яскраву індивідуальну гру, ставши лідером у створенні моментів і одним із найшвидших футболістів на своїй позиції у французькому чемпіонаті.

Дімітрі де Конде, керівник футбольного відділу Генка, зазначив: "Повернення Дзюня – це не лише про якість гравця, а й про його здатність приносити результат і великий досвід. Він знає, що таке боротьба за титули, і це має величезне значення для нашої команди".

Під час першого періоду в Генку (2019–2022) Іто зіграв близько 150 матчів, забив 29 голів і зробив 49 асистів, а також допоміг клубу здобути чемпіонство, Кубок Бельгії та Суперкубок. Сьогодні він повертається із натхненням знову боротися за трофеї.

Сам футболіст прокоментував: "Повернення в Генк – це ніби дім. Тут я досяг своїх найкращих результатів і готовий працювати з новими силами. Навіть у Франції я не переставав слідкувати за клубом. Я дуже радий повернутися і віддати максимум за "блакитно-білих" та їхніх уболівальників".