Уругвайський виконавець залишив Англію заради Саудівської Аравії.
Дарвін Нуньєс, x.com/Alhilal_FC
09 серпня 2025, 23:12
Центральний нападник Дарвін Нуньєс змінив Ліверпуль на Аль-Хіляль, передає офіційний сайт клубу з Ер-Ріяда.
За даними видання The Athletic, сума трансферу 26-річного уругвайця склала 53 млн євро + бонуси. Повідомляється, що з Аль-Хілялем Нуньєс підписав трирічний контракт.
У липні 2022 року Ліверпуль виклав за Дарвіна 75 млн євро Бенфіці. У 143-х матчах за клуб АПЛ гравець відзначився 40 голами й 26-ма асистами. Із "червоними" уругваєць виграв Суперкубок і чемпіонат Англії, а ще Кубок англійської ліги.
Нуньєс також виступав за Альмерію й рідний для нього Пеньяроль. На його рахунку 13 результативних ударів і три гольові передачі в 35-ти поєдинках за збірну Уругваю.
