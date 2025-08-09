Інше

Уругвайський виконавець залишив Англію заради Саудівської Аравії.

Центральний нападник Дарвін Нуньєс змінив Ліверпуль на Аль-Хіляль, передає офіційний сайт клубу з Ер-Ріяда.

За даними видання The Athletic, сума трансферу 26-річного уругвайця склала 53 млн євро + бонуси. Повідомляється, що з Аль-Хілялем Нуньєс підписав трирічний контракт.

𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 is Blue 🐅💙pic.twitter.com/FqJtwuv3nC — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

У липні 2022 року Ліверпуль виклав за Дарвіна 75 млн євро Бенфіці. У 143-х матчах за клуб АПЛ гравець відзначився 40 голами й 26-ма асистами. Із "червоними" уругваєць виграв Суперкубок і чемпіонат Англії, а ще Кубок англійської ліги.

Нуньєс також виступав за Альмерію й рідний для нього Пеньяроль. На його рахунку 13 результативних ударів і три гольові передачі в 35-ти поєдинках за збірну Уругваю.

