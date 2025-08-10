Інше

Азербайджанський клуб готовий розірвати контракт із нападником за взаємною згодою.

Український нападник Андрій Штогрін близький до розставання з азербайджанським Нефтчі. Як повідомляє Azerisport.com, 26-річний футболіст не входить у подальші плани головного тренера Саміра Абасова.

Наразі сторони ведуть перемовини щодо дострокового розірвання контракту за обопільною згодою. Очікується, що Нефтчі виплатить гравцеві компенсацію.

Штогрін приєднався до бакинського клубу влітку 2024 року, перейшовши з одеського Чорноморця, коли команду очолював екстренер "моряків" Роман Григорчук.

За Нефтчі український форвард провів 29 матчів, забивши 3 голи та віддавши 2 результативні передачі.