Парижани отримали лише 5 мільйонів євро за перемогу над Тоттенгемом.

ПСЖ став переможцем Суперкубка Європи, обігравши Тоттенгем у серії пенальті після нічиєї в основний час. Матч відбувся в італійському Удіне.

За участь у грі обидва клуби отримали по 4 мільйони євро, а парижани як переможці отримали додатковий бонус у розмірі 1 мільйона. Таким чином, загальний призовий фонд для ПСЖ склав 5 мільйонів євро.

Це — у 30 разів менше, ніж клуб заробив за перемогу в Лізі чемпіонів минулого сезону. Тоді французький гранд отримав близько 150 мільйонів євро, зігравши 17 матчів на шляху до трофею.