Іменитий центральний захисник Жером Боатенг та ЛАСК досягли згоди про негайне розірвання контракту, який спочатку діяв до літа 2026 року.

Досвідчений німецький центрбек залишає клуб з Лінца з моментальним ефектом.

"Дякую ЛАСК за довіру та спільний час у Лінці. Це був цінний досвід працювати в новому середовищі. Настав час відкрити нову сторінку у моєму житті та кар’єрі. Попереду мене чекають нові виклики, про які я повідомлю згодом. Бажаю ЛАСК усього найкращого та успіхів", — цитує слова Боатенга офіційний сайт австрійців.

Боатенг приєднався до ЛАСК минулого року і за цей час провів 14 офіційних матчів.

Незважаючи на проблеми з травмами, чемпіон світу 2014 року був цінним лідером всередині команди та прикладом для молоді, що відзначили в ЛАСК.