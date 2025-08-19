36-річний німецький захисник та австрійський клуб домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою.
Жером Боатенг, Getty Images
19 серпня 2025, 21:24
Іменитий центральний захисник Жером Боатенг та ЛАСК досягли згоди про негайне розірвання контракту, який спочатку діяв до літа 2026 року.
Досвідчений німецький центрбек залишає клуб з Лінца з моментальним ефектом.
"Дякую ЛАСК за довіру та спільний час у Лінці. Це був цінний досвід працювати в новому середовищі. Настав час відкрити нову сторінку у моєму житті та кар’єрі. Попереду мене чекають нові виклики, про які я повідомлю згодом. Бажаю ЛАСК усього найкращого та успіхів", — цитує слова Боатенга офіційний сайт австрійців.
Боатенг приєднався до ЛАСК минулого року і за цей час провів 14 офіційних матчів.
Незважаючи на проблеми з травмами, чемпіон світу 2014 року був цінним лідером всередині команди та прикладом для молоді, що відзначили в ЛАСК.