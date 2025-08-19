Інше

36-річний німецький захисник та австрійський клуб домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою.

Іменитий центральний захисник Жером Боатенг та ЛАСК досягли згоди про негайне розірвання контракту, який спочатку діяв до літа 2026 року.

Досвідчений німецький центрбек залишає клуб з Лінца з моментальним ефектом.

"Дякую ЛАСК за довіру та спільний час у Лінці. Це був цінний досвід працювати в новому середовищі. Настав час відкрити нову сторінку у моєму житті та кар’єрі. Попереду мене чекають нові виклики, про які я повідомлю згодом. Бажаю ЛАСК усього найкращого та успіхів", — цитує слова Боатенга офіційний сайт австрійців.

Боатенг приєднався до ЛАСК минулого року і за цей час провів 14 офіційних матчів.

Незважаючи на проблеми з травмами, чемпіон світу 2014 року був цінним лідером всередині команди та прикладом для молоді, що відзначили в ЛАСК.