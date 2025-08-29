Інше

У 2025 році американські клуби попрощалися з 336 мільйонами доларів.

Клуби американської ліги МЛС оновили рекорд чемпіонату з витрат на трансферному ринку, витративши близько 336 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба МЛС.

Минулого року клуби МЛС витратили 188 млн доларів. Таким чином, у 2025 році цей показник зріс на 78%.

У 2025 році клуби МЛС тричі побили рекорд за вартістю одного трансферу та оформили вісім переходів вартістю понад 10 млн доларів, а найдорожчим став трансфер Сон Хин Міна з Тоттенгема в Лос-Анджелес за 26,5 млн доларів.

Зазначається, що зростання витрат також пов'язане із запровадженням внутрішніх трансферів за гроші. Раніше клуби могли здійснювати обміни гравців без використання грошових активів в угодах.

Після 28 турів Сан-Дієго лідирує в Західній конференції МЛС, а у східній конференції лідером є Філадельфія Юніон.