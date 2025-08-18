Інше

Німецька легенда вийшла на заміну і ледь не відзначилася голом у дебюті.

Томас Мюллер офіційно дебютував у чемпіонаті МЛС. Його перша поява у складі Ванкувер Вайткепс відбулася в поєдинку проти Х’юстон Динамо в ніч із 17 на 18 серпня.

На 61-й хвилині матчу 34-річний хавбек замінив Джівана Бадвала за рахунку 1:0 на користь канадського клубу. Вже через дві хвилини Мюллер відправив м’яч у ворота суперника потужним ударом здалеку, однак арбітри скасували взяття через офсайд.

Мюллер приєднався до Ванкувера на початку серпня як вільний агент після завершення співпраці з Баварією, де він провів всю кар’єру та став одним із символів клубу. Чемпіони Німеччини вирішили не продовжувати контракт із багаторічним лідером команди.