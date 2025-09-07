Інше

Але прогнозовано почули відмову.

Французький центральний півзахисник Кефрен Тюрам став одним із успішних трансферів туринського Ювентуса влітку минулого року, коли клуб тільки-но починав працювати під орудою Тіаго Мотти.

Зрештою, 24-річний виконавець став одним із найкращих гравців на своїй позиції в чемпіонаті, тож перехід із французької Ніцци за 20,6 млн оцінювали надзвичайно високо.

Однак останніми тижнями "зебрам" довелось пережити кілька раундів перемовин із представниками Саудівської Аравії, які почали активно запитувати трансферну інформацію Тюрама.

У Юве натомість відповіли, що француз є стержневим футболістом у проєкті Ігора Тудора, тож цього року його трансфер виключено.

Уже в новому сезоні Тюрам за шість матчів віддав дві гольові передачі.