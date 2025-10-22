Інше

Футбольна легенда випередила Мессі та Неймара, тоді як найвищу позицію у глобальному рейтингу зайняв пілот Формули-1 Льюїс Гамільтон.

Кріштіану Роналду очолив список наймаркетованіших футболістів світу за версією SportsPro Media у 2025 році, випередивши Ліонеля Мессі, Неймара та інших зірок світового футболу. Про це повідомляє Goal із посиланням на 16-й щорічний рейтинг SportsPro 50 Most Marketable Athletes 2025.

У загальному рейтингу Роналду посів п’яте місце, ставши найрейтинговішим представником футбольного світу. Вище нього опинилися лише представники інших видів спорту: чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон, легендарна гімнастка Сімона Байлз, каноїстка Ілона Махер і баскетболіст НБА Стеф Каррі.

Рейтинг SportsPro 50MM оцінює спортсменів за 100-бальною шкалою комерційної привабливості, що складається з трьох головних компонентів:

Сила бренду (Brand Strength) — упізнаваність і репутація спортсмена;

Адресний ринок (Total Addressable Market) — обсяг аудиторії та потенційний вплив;

Економіка (Economics) — комерційна ефективність, партнерства та медійна активність.

Загалом у топ-50 потрапили 18 футболістів, серед яких Неймар (6-те місце), Роберт Левандовський (11-те), Кіліан Мбаппе (13-те), Вінісіус-молодший (14-те) та Ліонель Мессі (16-те).

Водночас кілька гучних імен опустилися у рейтингу: зокрема, Джуд Беллінгем втратив 66 позицій і опинився за межами топ-50, разом із Ерлінгом Голандом, Коулом Палмером і Кевіном Де Брюйне.