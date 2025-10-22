Минулорічний переможець Адемола Лукман цього року відсутній у списку номінантів.
22 жовтня 2025, 16:30
Конфедерація африканського футболу оприлюднила шорт-лист із 10 претендентів на престижну нагороду "Африканський футболіст 2025 року". Список очолили марокканський правий захисник Ашраф Хакімі та єгипетський нападник Мохамед Салах.
Хакімі минулого сезону допоміг Парі Сен-Жермен виграти чемпіонат та Кубок Франції, а також тріумфувати у Лізі чемпіонів. Салах, у свою чергу, виграв Золоту бутсу англійської Прем'єр-ліги, чим допоміг Ліверпулю повернути чемпіонський титул.
До списку також увійшов, нігерійський форвард Віктор Осімен, який переміг у 2023 році. Примітно, що минулорічний переможець Адемола Лукман цього разу до шорт-листа не потрапив. Серед інших номінантів – гравці збірної Сенегалу Пап Матар Сарр та Іліман Ндіайє ,котрі допомогли своїй збірній кваліфікуватися на Чемпіонат світу 2026 року.
Повний список 10 номінантів на "Гравця року" в Африці 2025: Андре-Франк Замбо Ангісса (Наполі, Камерун) Денис Буанга (Лос-Анджелес, Габон) Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд, Гвінея) Ашраф Хакімі (Парі Сен-Жермен, Марокко) Уссама Ламліуї (Ренесанс Беркан, Марокко) Фістон Маєле (Пірамідс, ДР Конго) Іліман Ндіайє (Евертон, Сенегал) Віктор Осімен (Галатасарай, Нігерія) Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет) Пап Матар Сарр (Тоттенгем Хотспур, Сенегал)
Експертна комісія CAF відбирала гравців на основі їхніх виступів у період з 6 січня по 15 жовтня 2025 року. Дата проведення церемонії нагородження поки не оголошена.