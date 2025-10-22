Інше

Конфедерація африканського футболу оприлюднила шорт-лист із 10 претендентів на престижну нагороду "Африканський футболіст 2025 року". ​Список очолили марокканський правий захисник Ашраф Хакімі та єгипетський нападник Мохамед Салах.

Хакімі минулого сезону допоміг Парі Сен-Жермен виграти чемпіонат та Кубок Франції, а також тріумфувати у Лізі чемпіонів. Салах, у свою чергу, виграв Золоту бутсу англійської Прем'єр-ліги, чим допоміг Ліверпулю повернути чемпіонський титул.

​До списку також увійшов, нігерійський форвард Віктор Осімен, який переміг у 2023 році. Примітно, що минулорічний переможець Адемола Лукман цього разу до шорт-листа не потрапив. ​Серед інших номінантів – гравці збірної Сенегалу Пап Матар Сарр та Іліман Ндіайє ,котрі допомогли своїй збірній кваліфікуватися на Чемпіонат світу 2026 року.

Повний список 10 номінантів на "Гравця року" в Африці 2025: ​Андре-Франк Замбо Ангісса (Наполі, Камерун) ​Денис Буанга (Лос-Анджелес, Габон) ​Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд, Гвінея) ​Ашраф Хакімі (Парі Сен-Жермен, Марокко) ​Уссама Ламліуї (Ренесанс Беркан, Марокко) ​Фістон Маєле (Пірамідс, ДР Конго) ​Іліман Ндіайє (Евертон, Сенегал) ​Віктор Осімен (Галатасарай, Нігерія) ​Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет) ​Пап Матар Сарр (Тоттенгем Хотспур, Сенегал) ​

Експертна комісія CAF відбирала гравців на основі їхніх виступів у період з 6 січня по 15 жовтня 2025 року. Дата проведення церемонії нагородження поки не оголошена.