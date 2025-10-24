Інше

На рахунку аргентинця десять результативних дій за місяць.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем американської ліги МЛС за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Цього місяця 38-річний аргентинець провів чотири поєдинки, в яких забив п'ять голів та віддав п'ять гольових передач.

Додамо, що Ліонель вже був найкращим гравцем ліги цього сезону, забираючи нагороди у травні та липні.

Цього сезону Мессі провів 39 матчів, у яких забив 35 голів та віддав 16 гольових передач.

Свої наступні матчі Інтер проведе проти Нешвілла у рамках 1/8 фіналу плей-оф МЛС. Матчі пройдуть 25 жовтня та 2 листопада.

Раніше повідомлялося, що Мессі продовжив контракт з Інтер Маямі до 2028 року.