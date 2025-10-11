Інше

Переговори ще не розпочались, але МЛС може стати наступною зупинкою в кар’єрі бразильця.

Форвард бразильського Сантоса Неймар може стати наступною зіркою, яка приєднається до Інтер Маямі. Американський клуб, за інформацією джерел, уважно стежить за ситуацією з контрактом нападника, який спливає 31 грудня 2025 року.

Хоча офіційні переговори між сторонами ще не розпочалися, Інтер Маямі має намір скористатися закінченням контракту Неймара, щоб спробувати здійснити гучне підписання. Перспектива продовження кар’єри в МЛС може зацікавити самого гравця, адже він знову матиме шанс грати разом із Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом — партнерами по легендарному атакувальному тріо Барселони.

У період з 2014 по 2017 рік ця трійка забила 364 голи та віддала 173 результативні передачі у складі каталонського клубу, ставши однією з найефективніших атак в історії футболу.

Неймар повернувся до Сантоса в січні цього року, проте наразі перебуває у лазареті через травму стегна. У сезоні він встиг провести 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив шість голів та зробив три асисти.

Тим часом Інтер Маямі під керівництвом Хав’єра Маскерано займає третє місце в Східній конференції МЛС. Свій наступний матч команда проведе у ніч на 12 жовтня проти Атланти.