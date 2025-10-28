Інше

Міжнародна рада футбольних асоціацій обговорює можливість втручання VAR у випадках із другими жовтими картками та нові правила для боротьби із затягуванням часу.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) розглядає потенційні зміни у використанні системи VAR. Як повідомляє журналіст Sky News Роб Харріс, під час останньої зустрічі членів ради обговорювалася ідея дозволити відеоасистентам арбітра втручатися у ситуаціях, коли головний суддя помилково показує другу жовту картку гравцю.

Наразі VAR має право переглядати лише випадки, що призводять до прямих червоних карток, пенальті, голів або помилки у визначенні гравця, який порушив правила. Якщо пропозицію ухвалять, відеоасистенти зможуть запобігати несправедливим вилученням, спричиненим другою жовтою.

Крім того, IFAB розглядає нові ініціативи для боротьби із затягуванням часу під час стандартів. Зокрема, може бути запроваджено п’ятисекундний ліміт на виконання вкидання з аута або удару від воріт.

Рішення щодо можливого впровадження цих змін можуть ухвалити на черговому засіданні ради у 2025 році.