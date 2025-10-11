Інше

Експрезидент УЄФА поспілкувався із ЗМІ.

У останньому інтерв’ю колишній президент УЄФА та ексгравець туринського Ювентуса Мішель Платіні розповів про своє ставлення до системи VAR.

"Якби президентом ФІФА сьогодні був я, то VAR би не існувало взагалі.

Ця система не вирішує проблем, бо зараз вони полягають геть у іншому. Футбол має залишатись про людей та їхню взаємодію.

Єдине, для чого можна лишити роботу VAR — це визначення офсайду. Усе інше — рішення після інтерпретацій арбітрів. Тож давайте дозволимо арбітрам робити це відповідно до вже існуючих правил футболу", — заявив триразовий володар Золотого м’яча.

Нагадаємо, що каденція Платіні на посаді очільника європейського футболу завершилась приблизно за два роки до початку застосування VAR на міжнародних турнірах.