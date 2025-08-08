Ліга Європи

Тренер Шахтар висловився про епізод з Егіналду в матчі кваліфікації ЛЄ.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран розкритикував роботу VAR у матчі проти Панатінаїкоса (0:0) у рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

"Чому в епізоді з Егіналду арбітр не подивився VAR? Є різниця між тим, щоб просто судити, і тим, щоб відчувати гру. Якщо футболіст біжить зі швидкістю 30 км/год і його штовхають у спину, перш за все постає питання щодо здоров’я цього гравця.

Якщо VAR не для таких моментів, то я не знаю, навіщо він взагалі потрібен. Звісно, оцінювати роботу арбітра чи VAR не наша справа, але я втратив гравця, Егіналду, і мені дуже сумно через це. І зараз ані УЄФА, ані арбітр нічим не можуть допомогти.

Якщо є несправедливість у житті, я завжди вважаю, що про це треба говорити відкрито. Тому я не приймаю цього. Я втратив гравця і не знаю, на який час. Це був стовідсотковий пенальті, як на мене. У рефері й арбітра VAR є якісь пояснення. Я говорив із суддею і не зрозумів, що саме він мав на увазі", — сказав Туран.

