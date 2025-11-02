Інше

Колишній півзахисник київського клубу отримає керівну посаду в румунському гранді та відповідатиме за трансферну політику іноземних гравців.

Колишній футболіст Динамо Флорін Чернат невдовзі обійме посаду спортивного директора у румунському клубі ФКСБ. Як повідомляє GSP, офіційне оголошення очікується найближчими днями.

Інформацію про призначення підтвердив власник клубу Джіджі Бекалі, зазначивши, що Чернат стане ключовою фігурою у формуванні складу команди. Новий директор відповідатиме за пошук та залучення іноземних футболістів.

Чернат приєднався до киян у 2001 році з румунського Динамо Бухарест. У складі киян Флоріан п'ять разів вигравав чемпіонат України та чотири — Кубок країни.

Загалом за київське Динамо Чернат провів понад 120 матчів, забивши близько 30 голів.