Головний тренер ісландського Брейдабліка Олафур Скуласон підсумував поєдинок 3-го туру Ліги конференцій, у якому його команда поступилася донецькому Шахтарю з рахунком 0:2.

"Це був важкий матч проти сильного суперника. Але, незважаючи на результат, я бачу і позитивні сторони — наприкінці зустрічі ми добре оборонялися, не дозволили супернику створити багато небезпечних моментів і залишалися в грі. В останні 10–15 хвилин команда діяла сміливіше, краще контролювала м’яч. Ми навіть створили кілька напівмоментів і, можливо, один по-справжньому хороший шанс наприкінці матчу. Шкода, що не вдалося його реалізувати", — зазначив Скуласон.

Наставник підкреслив, що попри завершення чемпіонату Ісландії, його підопічні залишаються мотивованими:

"Ми доклали багато зусиль, щоб потрапити до єврокубків, тому кожен матч тут для нас — особлива нагорода. Це справжня привілей — грати в груповому етапі Ліги конференцій. Гравці “голодні” до таких поєдинків і продовжують наполегливо працювати. Між матчами важливо підтримувати тонус тренуваннями чи контрольними іграми. Але ми щасливі, що попереду ще три зустрічі", — сказав тренер.

Попри поразку, Скуласон наголосив, що пишається своєю командою за самовідданість, характер і готовність боротися до фінального свистка.