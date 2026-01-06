Завершилася 1412 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У ніч на 5 січня росія завдала удару по Києву: є влучання у медзаклад, загинула людина, є поранені.

🔸 Голова СБУ Малюк залишив посаду, водночас він продовжить бойову роботу у Службі безпеки. СБУ тимчасово очолить генерал-майор Євгеній Хмара.

🔸 рф вдарила по американському заводу у Дніпрі — на дороги витекло 300 тонн олії.

🔸 У Харкові кількість загиблих внаслідок удару рф по місту 2 січня зросла до шести людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

🔸 Вранці 4 січня на Оболоні в Києві вибухнув автомобіль, поранення отримав військовослужбовець. Справу розслідують як терористичний акт.

🔸 Тимчасовим очільником ДПСУ стане Валерій Вавринюк, йдеться в указі на сайті президента. Перед цим він виконував обов’язки першого заступника голови Державної прикордонної служби.

🔸 Віткофф і Кушнер приїдуть у Париж для участі в "Коаліції охочих" Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер представлятимуть Сполучені Штати на зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі цього тижня. Про це повідомив представник Білого дому, передає Reuters. Зеленський повідомляв, що 6 січня переговори "Коаліції охочих" відбудуться на рівні лідерів держав у Франції.

🔸 Іранський верховний лідер Алі Хаменеї планує втекти до Москви, якщо сили безпеки не зможуть придушити протести — пише Times. Як каже джерело видання у розвідці, 86-річний Хаменеї планує втекти з Тегерана в супроводі близько 20 людей — своїх помічників та членів родини, якщо побачить, що армія та сили безпеки дезертирують, переходять на іншу сторони або не виконують накази.

Підбірка новин: Суспільне, hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Від початку цієї доби відбулося 172 бойових зіткнення.

Сьогодні противник завдав трьох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував 10 ракет та скинув 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3083 дрони-камікадзе та здійснили 3038 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув сім авіабомб, здійснив 63 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки ворога в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку від початку доби ворог двічі намагався йти вперед в бік Курилівки та Куп’янська, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Закітного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 142 окупанта, із них 98 – безповоротно. Також знищено 31 безпілотний літальний апарат, 3 мотоцикли, два термінали супутникового зв’язку, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, три укриття особового складу. Крім того, українські воїни уразили дві бойові машини піхоти, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 12 укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Січневе, Олександроград, Соснівка та у напрямку Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили зупинили 34 атаки росіян у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще сім боєзіткнень тривають.

Під авіаударами ворога опинилися населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка.
Сили оборони відбили дві ворожі спроби наступу на Оріхівському напрямку в районі Плавнів та у напрямку Приморського. Авіаудару зазнало Таврійське.

На Придніпровському напрямку ворог двічі невдало атакував позиції наших захисників.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Зараз у Харкові та Дніпрі, в інших наших містах і громадах триває ліквідація наслідків російських ударів. У Києві сьогодні російська армія пошкодила чергову лікарню – абсолютно цивільний об’єкт. У Дніпрі серед влучань – цивільне підприємство, виробник продовольства, звичайна соняшникова олія. І це для росії, як виявляється, теж мішень.

У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю – балістика проти енергетики. В Херсоні ремонтні бригади, енергетики працювали, щоб відновити постачання електрики після російських ударів. І це все свідчить тільки про те, що росія не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни. росія затягує війну та намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – їхня стратегія незмінна. Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо.

Перше: вчора й сьогодні я провів зустрічі з працівниками Служби безпеки України. Я вдячний Василю Малюку за сильну бойову роботу, за асиметричні операції, які він уміє робити. Саме такими операціями Василь і буде займатися надалі, ми обговорили з ним цю роботу. Повна політична підтримка наших асиметричних дій проти росії в СБУ є.

Євгеній Хмара – людина досвідчена, саме його зараз призначено тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України. Хмара очолює Центр спеціальних операцій «А» СБУ. Говорив також із Денисом Килимником, першим заступником керівника «Альфи». Він один із тих, хто завдає саме тих ударів по ворогу, які росіяни відчувають і які додають українцям мотивації.

Говорив із Василем Козаком, полковником СБУ. Це молодий хлопець, один із представників нового покоління українських захисників – воїнів СБУ. Майстер операцій. Ми обговорили з ним і те, що вже зроблено, і те, що ми ще плануємо. Підтримую цю роботу, вдячний за свіжий погляд на роботу СБУ.

Говорив з Олександром Покладом – важливо, що внутрішній захист української державності та контррозвідувальна складова роботи СБУ значно посилені за роки цієї війни. Потенціал СБУ буде більшим – саме в контексті захисту України, захисту наших позицій, захисту національних інтересів. Я дякую всім, хто працює саме так. Будуть подальші кадрові рішення.

Сьогодні ж була важлива розмова з Михайлом Федоровим – він представив формат оновлення в Міністерстві оборони України: які мають бути пріоритети, які рішення нам потрібні. Звісно, має бути ще більше технологічності, і це основне завдання для міністра. Саме більшою технологічністю маємо протистояти російському намаганню зробити цю війну безкінечною.

Протидіємо на рівні нашого сектору безпеки – СБУ, розвідка, інші наші елементи безпеки. Також і на рівні сектору оборони, і саме в Міністерстві оборони – ключ до більшої стійкості України та початок змін всієї структури захисту, включно з армією. Конкретні речі вже зроблені й очевидно працюють ефективно.

За грудень – 35 тисяч знищених окупантів, це підтверджено на відео. За листопад було 30 тисяч, за жовтень – 26 тисяч знищених окупантів. Зростання цих показників – це наслідок правильних рішень. Саме таких рішень має бути більше, і кожне правильне рішення у сфері оборони береже життя наших українських воїнів.

Було сьогодні багато міжнародної роботи – готуємося до зустрічей у Європі на цьому тижні. Звісно, в комунікації також із командою Президента Сполучених Штатів Америки. ППО для України, підтримка для України – це завдання щоденне, і щодня ми маємо давати цей результат. Будуть нові рішення заради нашої держави. Українська переговорна команда працює 24/7.

Сьогодні була доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Я доручив йому значно активізувати реалізацію всіх наших домовленостей із партнерами. Минулий рік дав Україні багато угод, багато позитивних документів. За кожним документом має бути – і буде – результат для нашої стійкості.

Є і ще одне призначення сьогодні – Христя Фріланд допомагатиме Україні визначати корисні економічні рішення. Це людина зі значним досвідом. Христя працювала в урядових структурах Канади, має хороші зв’язки у світі. Це все підтримає Україну.

Сьогодні ж я говорив із Дмитром Кулебою. Важливо, щоб усі ми зараз у єдності працювали в одній команді – в команді України. Саме так і робимо. Україна заслуговує на повагу. Україна потребує результатів. Дякую всім, хто нам допомагає.

Слава Україні!

