Інше

Луїджі Де Сьєрво б'є на сполох через розширення міжнародних турнірів, яке загрожує знищенням традиційних європейських ліг.

Генеральний директор італійської Серії А Луїджі Де Сьєрво висловив серйозне занепокоєння щодо майбутнього національних чемпіонатів на тлі постійного розширення турнірів під егідою ФІФА та УЄФА.

В розгорнутому інтерв'ю виданню Rivista Undici функціонер заявив, що нові формати міжнародних змагань створюють критичне навантаження на календар та загрожують міжнародній видимості і статусу внутрішніх ліг.

За словами Де Сьєрво, Серія А вже понад двадцять років грає у форматі з 20 команд, що відповідає топ-лігам Іспанії та Англії. Проте кількість європейських та міжнародних матчів стрімко та безконтрольно зростає.

"Масштаби УЄФА і, перш за все, ФІФА ризикують розчавити національні змагання, щоб звільнити місце для нових турнірів, таких як Клубний чемпіонат світу, що був організований без попередніх консультацій з усіма зацікавленими сторонами", — підкреслив гендиректор.

Функціонер зазначив, що ліги залишаються останнім справді демократичним елементом системи, тоді як головні керівні органи прагнуть лише розширюватися, займаючи весь вільний простір у і без того перевантаженому розкладі. Де Сьєрво навів приклад Англійської Прем'єр-ліги, яка, щоб витримати цю конкуренцію, була змушена розширити свої телевізійні трансляції всередині країни на 20%.

Аби захистити національні турніри, Асоціація світових ліг (World Leagues Association), віцепрезидентом якої є Де Сьєрво, вирішила діяти радикально. Організація подає до суду на ФІФА за зловживання домінуючим становищем. Головна мета — запобігти подальшій шкоді для внутрішніх змагань через перенасичений календар. Де Сьєрво додав:

"Ми ведемо цю битву не стільки заради збереження спадщини ліг, скільки з поваги до наших уболівальників".

Де Сьєрво також попередив, що якщо ця тенденція збережеться, національні чемпіонати втратять свій шарм і перетворяться на звичайні відбіркові етапи для глобальних турнірів.

"Існує ризик, що ліги стануть не більше ніж попередніми кваліфікаціями до міжнародних змагань, руйнуючи традиції та спадщину клубів і міст, які уособлюють футбол у тому вигляді, в якому ми його завжди знали", — підсумував керівник Серії А.

