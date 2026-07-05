Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Королівська бельгійська футбольна асоціація вказує на пряме порушення ФІФА власного регламенту чемпіонату світу та розглядає варіанти юридичного захисту принципів чесної гри.

Безпрецедентне рішення ФІФА амністувати нападника збірної США Фоларіна Балогуна перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу очікувано викликало різку реакцію з боку суперника американців. Королівська бельгійська футбольна асоціація випустила офіційне комюніке, у якому не лише висловила обурення, а й навела конкретні аргументи щодо порушення регламенту турніру.

"Королівська бельгійська футбольна асоціація -шокована рішенням ФІФА оголосити відстороненого гравця збірної США Фоларіна Балогуна доступним для участі в матчі США — Бельгія в понеділок, 6 липня, о 17:00 (за часом Сіетла)", — йдеться у заяві.

Бельгійська сторона зазначає, що ФІФА спирається на статтю 27 свого Дисциплінарного кодексу, яка дійсно дозволяє Дисциплінарному комітету призупинити виконання санкції. Проте бельгійці звертають увагу на відверту юридичну суперечність: стаття 66.4 того ж Кодексу чітко передбачає, що червона картка автоматично тягне за собою дискваліфікацію на наступний матч.

Саме за цим правилом каралися всі інші гравці, вилучені на поточному мундіалі. Крім того, асоціація наголошує, що рішення щодо Балогуна прямо суперечить статті 10.5 Регламенту змагань ЧС-2026, де безальтернативно прописано механізм автоматичного відсторонення від наступної гри після прямої чи непрямої червоної картки.

У своїй заяві федерація також нагадала ФІФА про їхні ж офіційні документи та інструкції, які передували турніру: Автоматичний характер дискваліфікації був чітко підтверджений у спеціальному циркулярі ФІФА №16, який розіслали всім асоціаціям 12 травня 2026 року. Це правило постійно озвучується на всіх координаційних нарадах перед кожним матчем турніру та закріплене у презентаціях на воркшопах ФІФА.

На завершення бельгійська федерація натякнула на можливі подальші кроки, спрямовані на оскарження цього прецеденту.

"З метою забезпечення законних прав усіх команд-учасниць та захисту фундаментальних принципів чесної гри у нашому спорті, як на цьому чемпіонаті світу, так і на майбутніх турнірах, RBFA наразі вивчає всі можливі варіанти дій", — резюмували у федерації.

Нагадаємо, раніше президентСША Дональд Трамп подякував ФІФА через рішення зняти дискваліфікацію з Балогуна.