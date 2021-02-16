Парижане добыли волевую победу в логове соперника.
твиттер ПСЖ
16 февраля 2021, 23:58
Барселона – ПСЖ 1:4
Голы: Месси, 27 (пен) – Мбаппе, 35, 65, 85, Кин, 70.
Барселона: Тер Штеген – Дест (Мингеса, 71), Пике (Пуч, 79), Лангле, Альба — де Йонг, Бускетс (Пьянич, 79), Педри (Тринкао, 79) – Гризманн (Брэйтуэйт, 85) — Месси, Дембеле.
ПСЖ: Навас – Флоренци (Керер, 89), Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Паредес, Гуйе (Эррера, 46) – Кин (Данилу, 85), Вератти (Дракслер, 73), Мбаппе — Икарди.
Предупреждения: Гуйе, 20.