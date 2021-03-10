Лига чемпионов

Испанцы могли спасти матч, но им банально не хватило времени.

На стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде местная Боруссия принимала Севилью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первый поединок закончился выездной победой немцев со счетом 3:2. Тогда дублем отменился норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд. Впрочем, сегодня лучший бомбардир турнира решил не изменять своим традициям и также отличился двумя забитыми мячами. Однако андалусийцы нашли чем ответить.

Подопечным Лопетеги нужно было забивать два гола и они ожидаемо с первых минут пошли штурмовать ворота Дортмунда, но в середине тайма допустили грубую ошибку и позволили Холанду открыть счет. 1:0.

Вторая половина встречи оказалась богатой на события и началась она с отмененного гола норвежского вундеркинда. Арбитру матча подсказали, что ранее на Холанде было нарушение со стороны Кунде и следует поставить пенальти в ворота Севильи. Исполнять "приговор" взялся сам пострадавший, но не переиграл Буну. Сразу же Чекыр приказал перебить одиннадцатиметровый, поскольку один из игроков Севильи рано вбежал за линию штрафной во время исполнения пенальти. Со второй попытки Холанд сумел пробить Буну. 2:0.

После второго гола игроки Боруссии расслабились и были за это мгновенно наказаны. Джан в своей штрафной нарушил правила на де Йонге и арбитр без колебаний поставил одиннадцатиметровый. Ответственность на себя взял Эн-Несири и великолепно справился со своей задачей, мощно пробив под перекладину. Без шансов для Хитца. 2:1.

Севилье надо было забивать еще дважды и не пропускать, чтобы сравнять общий счет противостояния, но "короли Лиги Европы" поздно спохватились, сумев сравнять счет на последней компенсированной минуте. И вновь отличился Эн-Насири, а снабдил его передачей Ракитич. 2:2.

Чувствовалось, что подопечные Лопетеги способны сотворить чудо, но им банально не хватило времени. Боруссия побеждает с общим счетом 5:4 и шагает в четвертьфинал, а Севилья с высоко поднятой головой покидает самый престижный турнир Старого Света.

Боруссия — Севилья 2:2 (общий счет 5:4)

Голы: Холанд, 35, 54 (пен) — Эн-Несири, 69 (пен), 90+6.

Боруссия: Хитц — Морей (Менье, 90+5), Джан, Хуммельс, Шульц (Загаду, 89) — Дахуд, Дилейни, Беллинхем — Азар (Пасслак, 67), Холанд, Ройс.

Севилья: Боно — Навас, Кунде, Карлос, Акуна — Хордан (Гомес, 60), Фернандо (Ракитич, 86), Оскар (Торрес, 79) — Сусо (Мунир, 86), Эн-Несири, Окампос (Де Йонг, 60).

Предупреждения: Морей, 20, Холанд, 55, Джан, 67 — Акуна, 40, Хордан, 55, Кунде, 51, Оскар, 71, Фернандо, 76, Карлос, 77.