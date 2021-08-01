Лига чемпионов

Анастасиос Сидиропулос назначен главным арбитром встречи Генк — Шахтер.

Матч Генка и Шахтера в в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов обслужит бригада арбитров из Греции. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Так, главным арбитром предстоящей встречи назначен грек Анастасиос Сидиропулос. Помагать арбитру будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, четвертый рефери — Агелос Эвангелу.

Матч Генк — Шахтер запланирован на 3 августа, старт встречи в 21:00.

Ранее сообщалось, что стали известны арбитры на матч Колос — Шахтер Караганда.