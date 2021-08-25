Лига чемпионов

Одиссеас Влаходимос подвел итоги второго матча против ПСВ.

Лиссабонская Бенфика вышла в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв ПСВ в раунде плей-офф квалификации.

Голкипер Бенфики Одиссеас Влаходимос подвел итоги матча рассказав об эмоциях команды после выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

"Тяжелая игра с удалением в первом тайме, которое заставило нас поменять планы. Огромная благодарность всем нашим игрокам, всему штабу за эту ничью, она сродни победе.

Последние недели мы на всякий случай наигрывали вариант игры в меньшинстве, поэтому каждый знал, что делать. Здорово, что удалось выстоять. Но мы не ожидали, что останемся вдесятером так рано", — цитирует Влаходимоса официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Яремчук получил среднюю оценку в матче ПСВ — Бенфика по версии Sofascore.