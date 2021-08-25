Одиссеас Влаходимос подвел итоги второго матча против ПСВ.
Одиссеас Влаходимос. Фото Getty Images
25 августа 2021, 09:40
Лиссабонская Бенфика вышла в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв ПСВ в раунде плей-офф квалификации.
Голкипер Бенфики Одиссеас Влаходимос подвел итоги матча рассказав об эмоциях команды после выхода в групповой этап Лиги чемпионов.
"Тяжелая игра с удалением в первом тайме, которое заставило нас поменять планы. Огромная благодарность всем нашим игрокам, всему штабу за эту ничью, она сродни победе.
Последние недели мы на всякий случай наигрывали вариант игры в меньшинстве, поэтому каждый знал, что делать. Здорово, что удалось выстоять. Но мы не ожидали, что останемся вдесятером так рано", — цитирует Влаходимоса официальный сайт УЕФА.
Ранее сообщалось, что Яремчук получил среднюю оценку в матче ПСВ — Бенфика по версии Sofascore.