Лига чемпионов

Наставник "горняков" не сдерживал эмоций после выхода Шахтера в групповой этап Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер вырвал путевку в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв в ничью с Монако в домашнем поединке плей-офф квалификации (2:2).

Наставник "горняков" Роберто де Дзерби подвел итоги поединка, рассказав, сработал ли план на игру против Монако.

Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но Монако – очень сильная команда. Они сделали очень жесткий прессинг. У нас не было скорости, силовой скорости, чтобы играть 20, 30, 40 метров. Показатель такой: когда Фернандо и Мудрик вошли в игру, матч совсем изменился. Я не знаю, заслужили мы сегодня или нет, потому что у Монако было много голевых шансов. У Монако есть технические, физические, индивидуальные качества.

У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также. Не у всех скорость, как у Фернандо, например, который вышел на замену, но у нас есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать. Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке.

Также наставник высказался о реакции Манчестер Сити на выход "горняков" в групповой этап Лиги чемпионов.

Пять лет назад я был тренером в третьем дивизионе Италии. Всего, что есть сегодня у меня и моего штаба, мы добивались большим трудом. Поэтому я не могу просить ту или другую команду. Все наши мысли сейчас – о матче с Минаем, который предстоит в воскресенье. Может быть, будут играть другие футболисты, которые сегодня не играли. Мы начинаем думать о следующем шаге, о Минае.

Де Дзерби не прошел мимо вратарского фактора, похвалил Андрея Пятова за отличный матч.

Я точно не переживал, потому что вижу каждый день, как Пятов тренируется – с улыбкой. Он огромный профессионал и всегда это показывает. На самом деле то, как он сегодня сыграл, мы все заслуживали. Когда есть такие моменты, как с Мудриком, когда он сделал пас и был забит гол, значит, это знак. Я думаю, что это неслучайно, потому что мы заслужили. Заслужили больше эту победу, чем «Монако». Поэтому мы сейчас отмечаем победу, а остальные просто говорят", — приводит слова Де Дзерби клубная пресс-служба Шахтера.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер — Монако.