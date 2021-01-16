Англия

Функционер рассказал о текущих мерах безопасности, которые вводит лига для борьбы с пандемией COVID-19.

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс в своем интервью Sky Sports призвал представителей команд-участниц английской Премьер-лиги "изменить свое поведение на поле", в соответствии с обновленными протоколами социального дистанцирования, также в очередной раз заверив, что руководство лиги намерено завершить сезон-2020/21 в установленные сроки.

Пандемия коронавируса COVID-19 все никак не спадает, поэтому отдельные страны вынуждены идти на крайние меры для борьбы с недугом. Так, правительство Великобритании уже успело дать старт третьему общенациональному локдауну, под действие которого, впрочем, не попал футбол на профессиональном уровне.

Однако руководство АПЛ все равно разослало клубам новый перечень ограничений, который вводится для предотвращения распространения данного типа коронавируса. Очевидно, что сразу нашлись критики новых правил, в число которых вошел наставник Эвертона Карло Анчелотти.

"Все, что мы просим, ​— это чтобы игроки приспособились к ситуации, — сказал во время своего интервью исполнительный директор лиги, — Я думаю, что они понимают, что находятся в более удачном положении, нежели остальные граждане нашей страны. Мы можем играть, тренироваться, выстраивать торговые отношения, в то время как миллионы других — нет. Наша ответственность —соблюдать правила и подавать хороший пример.

Мы просим игроков о мелочах: не обниматься после забитых мячей и слегка скорректировать свое поведение до и после матча. Уверен, что они соответствующим образом приспособятся".

Мастерс настаивает на том, что Премьер-лига не принимала эти решения из-за давления правительства, но подтвердил, что он регулярно контактирует с высшими органами власти.

"Мы постоянно с ними разговариваем. Когда мы вносили изменения в режим тестирования или протоколы, это было не из-за давления со стороны правительства. Впрочем, очевидно, что такие действия должны быть синхронными и хорошо скоординированы на всех уровнях.

Они продолжают поддерживать нас, мы благодарны им за это, и с осторожным оптимизмом надеемся, что сможем завершить сезон 23 мая".

Некоторые наставники клубов АПЛ настаивали на том, что необходимо прервать розыгрыш национального первенства, пока ситуация не нормализуется. Функционер лиги данные действия считает безосновательными: "У нас не так уж и много свободных слотов до чемпионата Европы-2020 для того, чтобы провести все необходимые матчи, поэтому этот вариант нам не подходит. Мы считаем, что играть безопасно. Правительство придерживается аналогичной позиции. Поэтому, я считаю, что мы обязаны продолжать.

Конкретно — у нас есть три резервных игровых дня до конца сезона. Мы и сейчас стараемся избегать их использования, но если начнем пытаться тормозить розыгрыш, то данные возможности себя быстро исчерпают".

При этом, Мастерс заверил об отсутствии необходимости прививать от COVID-19 участников АПЛ в первую очередь. "Я не думаю, что футболистов следует вакцинировать раньше, чем остальных граждан. Очевидно, что вакцинация — это один из выходов из той неопределенности, в которой мы находимся в данный момент. Однако к этому следует делать только в подходящий момент. Я не могу судить, когда именно он наступит.

Считаю, что пока вакциной не будут обеспечены все наиболее уязвимые группы населения и врачи, работающие на передовой, нам нельзя даже и заикаться на тему того, чтобы прививать футболистов", — подытожил Исполнительный директор Премьер-лиги.