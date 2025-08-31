Англія

Нігерієць став вільним агентом.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Денніса Бонавентуре.

Сторони вирішили достроково розірвати контракт, після чого 27-річний нігерієць став вільним агентом.

Денніс виступав за "лісників" з літа 2022 року, перейшовши з Вотфорда за 14,8 млн євро. Проте за команду він провів лише 25 матчів, забив два м'ячі та віддав три асисти.

За цей період він тричі виступав в орендах, захищаючи кольори Істанбула, Вотфорда та Блекберна.

Нагадаємо, у сезоні-2016/17 Бонавентурі виступав за луганську Зорю, яка стала для нього першим клубом у Європі.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест продовжив контракт Гадсона-Одої та підписав Савону.