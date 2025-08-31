Англія

"Лісники" продовжують роботу над своїм складом.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з вінгером Каллумом Гадсоном-Одої.

Нова угода з 24-річним англійцем розрахована до літа 2028 року.

Минулого сезону Гадсон-Одої провів 36 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три асисти.

Також Ноттінгем оголосив про підписання контракту з захисником Ювентуса Ніколо Савоною.

Угода з 22-річним італійцем розрахована до літа 2030 року. За даними ЗМІ, сума трансферу становила близько 13 мільйонів євро.

У минулій кампанії Савона відіграв 37 матчів, забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.