Футболісту було запропоновано п'ятирічний контракт.
Науель Моліна, Getty Images
27 серпня 2025, 12:11
Захисник мадридського Атлетіко Науель Моліна незабаром може стати гравцем Ноттінгем Форест. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, клуби близькі до трансферу 27-річного аргентинця, якому "лісники" запропонували чотирирічний контракт з опцією продовження ще на один сезон.
Минулого сезону Моліна, який виступає за Атлетіко з літа 2022 року, провів 44 матчі, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі.
