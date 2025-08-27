Англія

Футболісту було запропоновано п'ятирічний контракт.

Захисник мадридського Атлетіко Науель Моліна незабаром може стати гравцем Ноттінгем Форест. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, клуби близькі до трансферу 27-річного аргентинця, якому "лісники" запропонували чотирирічний контракт з опцією продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Моліна, який виступає за Атлетіко з літа 2022 року, провів 44 матчі, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест веде переговори з Фенербахче щодо трансферу воротаря.