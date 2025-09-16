Англія

Думфріс привернув увагу обох манчестерських клубів.

Фланговий захисник збірної Нідерландів та міланського Інтера Дензел Думфріс може продовжити кар’єру на туманному Альбіоні, повідомляє Football Insider.

За даними журналістів, Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні 29-річного гравця, хоча раніше повідомлялося про інтерес Манчестер Сіті. Обидва клуби планують спробувати оформити його перехід у зимове трансферне вікно.

Думфріс виступає за міланський колектив із серпня 2021 року, а його трудова угода з "нерадзуррі" діє до червня 2028 року. Ринкова вартість захисника оцінюється в 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче безкоштовно підписати Бернарду Сілву.