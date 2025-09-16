Думфріс привернув увагу обох манчестерських клубів.
Дензел Думфріс, Getty Images
16 вересня 2025, 11:56
Фланговий захисник збірної Нідерландів та міланського Інтера Дензел Думфріс може продовжити кар’єру на туманному Альбіоні, повідомляє Football Insider.
За даними журналістів, Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні 29-річного гравця, хоча раніше повідомлялося про інтерес Манчестер Сіті. Обидва клуби планують спробувати оформити його перехід у зимове трансферне вікно.
Думфріс виступає за міланський колектив із серпня 2021 року, а його трудова угода з "нерадзуррі" діє до червня 2028 року. Ринкова вартість захисника оцінюється в 35 мільйонів євро.
