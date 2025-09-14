Італія

У туринців серйозний конкурент в особі кандидата у президенти Бенфіки.

Туринський Ювентус виявляє неабиякий інтерес до півзахисника англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілви. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, керівництво "зебр" приваблює можливість підписати трудову угоду з 31-річним португальцем влітку 2026 року, коли закінчиться його трудова угода з "містянами".

Зазначається, що важливу роль у потенційному переході Бернарду в Ювентус може відіграти агент футболіста Жорже Мендеш, який має хороші зв'язки з представниками туринського клубу.

Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Ман Сіті три матчі без результативних дій.

Раніше кандидат у президенти лісабонської Бенфіки Жуан Лопеш пообіцяв взимку підписати Бернарду Сілву.