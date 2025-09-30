Англія

Французький центрбек вирішив пов'язати майбутнє з "канонірами", попри багаторічний інтерес мадридського Реала.

Арсенал найближчим часом готується зробити велике кадрове оголошення, що стосується одного з основних центральних захисників команди Вільяма Саліба.

Як повідомляє авторитетний французький журналіст Фабріс Гоукінс, 24-річний центрбек уклав із "канонірами" новий довгостроковий контракт, оскільки поточний спливає влітку 2027 року.

За інформацією джерела, оновлена угода між Арсеналом та Саліба розрахована до літа 2030 року, про що незабаром буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, що за Вільямом Саліба вже не перший рік полює мадридський Реал, який за ідеального сценарію хотів би підписати французького захисника вільним агентом на тлі його високої трансферної вартості. Утім, схоже, сам Вільям вже зробив рішення щодо майбутнього саме на користь лондонців.