Англія

Клуб задоволений поточним складом голкіперів.

У Челсі вважають, що позиція воротаря не потребує підсилення. Нинішній перший номер Роберт Санчес часто зазнає критики, однак у клубі задоволені його виступами та грою його дублера Філіпа Йоргенсена.

Також керівництво "синіх" влаштовує Майк Пендерс, який перебуває в оренді в Страсбурі. За даними Sky Sports, Челсі не планує шукати нового голкіпера ні взимку, ні влітку 2026 року.

Команда Енцо Марески посідає сьому сходинку в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, набравши 11 очок після семи турів. Лондонці забили 13 голів у чемпіонаті, пропустивши при цьому дев’ять м’ячів.

Раніше повідомлялося, що Реал надсилав скаутів дивитись за лідером Челсі.